حازم إمام: عبد الله السعيد مش مهاري.. وأبوتريكة أفضل مني.. وجمال حمزة أحسن من لعب بجواري.. فيديو

تحدث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أهم اللاعبين في بداية القرن الـ 21 .
وقال حازم امام ، عبر اون تايم، ان محمد زيدان وعبد الستار صبري من اللاعبين المهاريين للغاية فى كرة القدم.
وشدد حازم إمام ، علي ان محمد أبوتريكة نجم الاهلي السابق أفضل منه فى كرة القدم.
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وبسؤاله عن أفضل اللاعبين الحاليين فى الدوري المصري ، قال: ليس هناك اى لاعب فى الوقت الحالي مثل ابو تريكة ومحمد زيدان وعبدالستار.
وأكمل ، ان عبدالله السعيد ليس مهاريا ويمكنه المراوغة، لكنه مميز للغاية ، وخاصة فى تحكمه بشكل رائع فى الكرة ويرسل تمريرات سحرية للاعبين.
وواصل حازم إمام ، لا يوجد لاعب حاليا يمكنه مراوغة الجميع والمرور من أكثر من لاعب.
وأشار الي ان جمال حمزة من افضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم فى الزمالك ويمتلك مهارة رائعة للغاية، وحزنت بشدة لرحيله إلى النادى الأهلى وكنت رافضا ذلك.