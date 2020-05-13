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رياضة

حازم إمام: عبد الله السعيد مش مهاري.. وأبوتريكة أفضل مني.. وجمال حمزة أحسن من لعب بجواري.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:50 م
حازم امام ومحمد ابو
حازم امام ومحمد ابو تريكة
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حسن العمدة
تحدث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أهم اللاعبين في بداية القرن الـ 21 .


وقال حازم امام ، عبر اون تايم، ان محمد زيدان وعبد الستار صبري من اللاعبين المهاريين للغاية فى كرة القدم.


وشدد حازم إمام ، علي ان محمد أبوتريكة نجم الاهلي السابق أفضل منه فى كرة القدم.




وبسؤاله عن أفضل اللاعبين الحاليين فى الدوري المصري ، قال: ليس هناك اى لاعب فى الوقت الحالي مثل ابو تريكة ومحمد زيدان وعبدالستار.


وأكمل ، ان عبدالله السعيد ليس مهاريا ويمكنه المراوغة، لكنه مميز للغاية ، وخاصة فى تحكمه بشكل رائع فى الكرة ويرسل تمريرات سحرية للاعبين.


وواصل حازم إمام ، لا يوجد لاعب حاليا يمكنه مراوغة الجميع والمرور من أكثر من لاعب.


وأشار الي  ان جمال حمزة  من افضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم فى الزمالك ويمتلك مهارة رائعة للغاية، وحزنت بشدة لرحيله إلى النادى الأهلى وكنت رافضا ذلك.


واختتم اسطورة الزمالك ، تصريحاته، انه كان يستمتع بصناعة الأهداف أكثر من التسجيل، ولذلك ارتاح للعب مع حسام حسن لأنه كان يترجم كل التمريرات إلى أهداف.
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