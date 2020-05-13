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رياضة

ليلة ضياع اللقب من الأهلي | حازم إمام يكشف كواليس دوري سيد عبدالنعيم 2003 ..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 م
الاهلي والزمالك 2003
الاهلي والزمالك 2003
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حسن العمدة
كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس مباراة الاهلي وإنبي المشهورة بدوري سيد عبدالنعيم.

وقال إمام عبر أون تايم ، الجميع توقع أن الأهلي سيتوج بلقب بطولة الدوري في ذلك التوقيت، حيث كان يحتاج الفوز على إنبي وهو فريق صاعد حديثا خلالها .

وتابع ، أخبرت خالد الغندور في هذا التوقيت هل سنتوج بالدوري ، مشددا على أننا كنا نتمنى تعادل الأهلي مع إنبي ونحقق الفوز على الإسماعيلي ونلعب مباراة فاصلة بحسب لائحة اتحاد الكرة في هذا التوقيت.

وواصل: في تلك المباراة كنت على دكة البدلاء، وأنا الوحيد الذي كان يمتلك موبايل له راديو، وكنت أتابع مباراة الأهلي عليه وأشاهد مباراة الاسماعيلي في نفس التوقيت وعندما جاء هدف سيد عبدالنعيم لنادي إنبي رفض الاحتفال، خاصة أن الأهلي كان قادرا ان يتعادل في اي وقت .

واختتم حازم إمام ، تصريحاته ، حققنا دوري صعب للغاية، ولابد أن أشكر الجماهير التي حضرت المباراة، خاصة أن الجو كان صعبا وحارا للغاية في هذا التوقيت.

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