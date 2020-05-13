حازم إمام: صدمت لاستبعادي من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 2006.. فيديو

علق حازم إمام اسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على استبعاده من كأس أمم أفريقيا 2006 التي كانت مقامه فى مصر.





وقال امام ، عبر اون تايم ، ان "استبعادي من أمم افريقيا 2006 من اكتر الاشياء التي خزنت بسببها، لانني لعب امم افريقيا عام 1998 ، 2000 ، 2002 ، 2004".





وتابع: "كنت اتمني المشاركه فى امم افريقيا 2006 كان عندي 31 عاما وقتها وكان مستواي طيبا مع الزمالك لكني خرجت من حسابات حسن شحاته ".





أضاف أنه تم اختياره لأكثر من إعلان وقتها بحكم أنه سأكون فى قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان هناك إعلان أشارك فيه برفقة حسن شحاته المدير الفني وقتها.





واختتم حازم امام ، تصريحاته ، ان يومها كان سيتم الإعلان عن القائمة المشاركة فى البطولة وصدمت من الاستبعاد وحزنت وكنت أتمني التواجد ولكن هذه طبيعة كرة القدم.