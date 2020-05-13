حازم إمام: الأهلي تراجع عن عرضه بعد علم مسؤوله أني نجل حمادة إمام.. فيديو

كشف حازم إمام اسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس بشأن بداية مسيرته الكروية.





واكد إمام ، عبر اون تايم، انه تلقي عرض من النادي الاهلي وهو فى السن الـ11 ، وكنت لاعبا وقتها فى نادي الصيد.





وأكمل: إبراهيم عبد الصمد كان لاعبا فى النادي الاهلي وقتها عرض على الانضمام للاحمر وكان معي احمد عبدالله عضو اتحاد الكرة الحالي وهشام حنفى، لكن بعد أن علم إبراهيم أنى نجل حمادة إمام أسطورة الزمالك لم يتحدث معى بعد ذلك.





واعتزل اللعب عام 2008 بعد فوز الزمالك بكأس مصر، وكان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم حله بحكم قضائي.



