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رياضة

حازم إمام: نفسي أشتغل مدرب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:55 م
حازم امام
حازم امام
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ملك موسي
كشف حازم إمام نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن أمنيته في العمل بمجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات إذاعية على الشباب والرياضة خلال برنامج "النجوم في رمضان"، أنه يتمنى العمل في مجال التدريب، موضحا أن عمله الحالي أبعده عن تنفيذ هذا الحلم.

وأوضح أنه يحتاج إلى معايشات ودورات تدريبية في الخارج من 6 أشهر إلى عام، من أجل تولي المسئولية الفنية مع الأندية وتحقيق رغبته.

وعلق حازم إمام على هجوم الجماهير حال عمله كمدرب: "الهجوم سيكون فني، عكس ما تعرضت له خلال تواجدي في اتحاد الكرة واتهامي بالفشل والفساد".
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