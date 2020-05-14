تصالحت مع الدكتور على جمعة.. زاهي حواس: أتمنى يتحدث في الدين لا الآثار .. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن أيام الفراعنة ظهر نوعين من الأوبئة ومنهم واحد يتشابه مع فيروس كورونا الآن .





وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار أن أول وباء ظهر أيام الفراعنة كان في مدينة العمارنة التي عاش فيها اخناتون وكان يعبد بها آتون وهو الإله الواحد.





وأوضح زاهي حواس ، أن من خلال تحليل الـ dna الخاص بتوت غنخ آمون اكتشفنا انه توفي بسبب وباء الملاريا وهذا منذ 3000 سنة وما يتشابه مع كورونا فيروس الآن هو وباء الطاعون .





وتابع زاهي حواس ، أن مرض الطاعون انتشر عند الفراعنة بشكل غير عادي وزوجة الملك رمسيس الثاني كانت مريضة بالطاعون وهناك 11 بردية طبية ومنهم بردية بها علاج لمرض الطاعون .





واستكمل: انه تصالح هو والشيخ علي جمعة وجميع ما يقال عن فرعون موسى هي اجتهادات فقط .









وأشار إلى أنه يتمنى ان يتحدث الدكتور علي جمعة في الدين فقط ولا يتحدث عن الآثار .