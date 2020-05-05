زاهي حواس: 3 معابد أثرية أسفل سوبر ماركت بالمطرية.. ويكشف علاقة لعنة كليوباترا بعدم اكتشاف مقبرتها

حل الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، مساء أمس الإثنين ، ضيفا مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة ، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حيث كشف العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة عن حياته الشخصية وعن أسباب رفضه منصب وزير السياحة .





وكشف حواس أن علاقة مميزة تجمعه مع الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة السابق، ووصفه بأنه كان وزيرا قويا عندما رشحه لتولى منصب وزير الأثار .

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن لعنة كليوباتر اتحاول ألا اكتشف المقبرة الخاصة بها .





أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق أنه تلقى عرضا بتولى وزارة السياحة خلال فترات سابقة ولكنه رفض هذا المنصب، مضيفا :" عمرى ما عايز أكون وزير وبشتغل فى الحفائر الأثرية فقط واستمتع بذلك ".

وقال حواس خلال وجوده ضيفا ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية "القاهرة والناس" إنه تبرع بعائد القبعة الخاصة به لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57375، مشيرا إلى أن التكلفة الخاصة بالقبعة كانت 75 دولار .

أكد الدكتور زاهي حواس ، عالم الآثار المصري، ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار، أن نفرتيتي الحالية في رأيه هي الشخصية والعقل، لافتا إلى أنه لم يعجب بامرأة من جمالها فقط، معقبا: "يجب أن يكون العقل هو المميز في المقام الأول ".

وأضاف حواس خلال لقاء له ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن مصر الحديثة قد بنيت على مصر القديمة مشيرا إلى أنه كان هناك تفتيش أثار في منطقة "المطرية " وتم اكتشاف أثار هناك .





أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات أنه تجمعه علاقة مميزة مع الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة السابق، ووصفه بأنه كان وزيرا قويا عندما رشحه لتولى منصب وزير الأثار .

وأوضح حواس خلال لقائه ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أنه عمل مع فاروق حسني لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى انها كانت علاقة جيدة ومستمرة حتى الآن .





كشف الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات عن مصادر ثروته، مؤكدا ثروتي جاءت من 3 جهات رئيسية .





وأضاف حواس خلال وجوده ضيفا ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن كتبي ومؤلفاتي تحقق اهم مبيعات في العالم مشيرا إلى أن كل متاحف العالم بها كتبي ومؤلفاتي .

سخر الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق من شيخ الحارة، مؤكدا "أنا مخاوي الفراعنة يعني أي شائعة هتقولها هبعتلك فرعون صغير يخليك من شيخ حارة لشيخ زقاق" ليرد عليه شيخ الحارة "انا مخاوي عفاريت ".

وأضاف حواس خلال لقاء له لبرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس، أنني كنت أحفر في معبد بجوار الإسكندرية، وكان هناك حجر على بعد مترين من رأسي وسقط عليها .

كشف الدكتور زاهي حواس تفاصيل استرجاع 4 لوحات أثرية مصرية كانت في متحف اللوفر، مشيرا إلى أن متحف اللوفر اشترى اللوحات الأثرية وكانت مسروقة من الأقصر .

وأضاف حواس خلال لقائه ببرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس، تواصلت مع مدير متحف اللوفر ولكنه طلب مهلة 6 أشهر لإعادتها، ولكن وصلت المدة إلى 9 أشهر ولم يعدها .

أكد الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، أن المصريين يتمتعون بشخصية مستقلة عن العرب، مؤكدا أنهم مختلفون عن العرب وعاداتهم بشكل كبير .





وأضاف حواس خلال لقاء له ببرنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائية القاهرة والناس أن أطوال المصريين القدماء كانت ما بين 5 أو 6 أقدام بما يعنى 169 سم، وهو نفس أطوال المصريين الحاليين في المتوسط .

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق انني أخطأت في أحد اللقاءات التليفزيونية عندما قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزيارة مصر مؤكدا أنني وصفته " بأنه "مش بيفهم" .



