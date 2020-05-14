شقيقة مايا دياب تتعرض لحادث سيارة مروع.. تفاصيل

تعرضت شقيقة الفنانة اللبنانية مايا دياب ، لحادث سيارة تسبب في دخولها المستشفي وكسر ذراعها وقدميها.





وقالت مايا دياب من خلال مداخلة هاتفية في برنامج " the insider" : الحمد الله اختي صارت احسن عملت حادث سيارة كبير وهي بتتحسن.





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من ناحية أخرى، تقدم مايا دياب ، برنامجًا داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها باسم Side talks with MAYA.





وتستضيف مايا دياب عبر برنامجها، أشخاصا متخصصين بأمور مختلفة، في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم، وكان من أبرز ضيوف مايا في الحلقات الماضية فيفي عبده وشيماء سيف.