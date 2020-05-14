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فن

سوق الحرير الحلقة 20.. شمس ترفض زواج عمران.. وسيف يكتشف أن شحاتة هو من سرق غريب

الخميس 14/مايو/2020 - 08:02 ص
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
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سعيد فراج
انتهت الحلقة العشرين من المسلسل السوري سوق الحرير حيث رفضت شمس الزواج بعمران، وجن جنون قمر  قمر  لعدم أخذ رأيها بزواج سميرة لطلال. 

 
وتخبر أم عبد الله  عمران بما حدث يوم مقتل أبو شحادة، وفي الوقت نفسه يكتشف سيف أن شحادة هو من سرق بيت غريب، لتتصاعد حدة الصراع في العمل.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟. 
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