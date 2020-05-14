محافظة الإسكندرية تنفي تحديد موعد لإعادة فتح وتشغيل الكافيهات والكافتيريات

نفت محافظة الإسكندرية ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان تحديد موعد لإعادة فتح وتشغيل الكافيهات والكافتيريات.





وأكدت المحافظة - في بيان مساء أمس الأربعاء - أن رئاسة مجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المعنية بقرار الإعلان عن قرار توقيت إعادة فتح وتشغيل المحال العامة والكافيهات والكافتريات والمقاهي.





وكذلك ما يتعلق بكافة القرارات الاحترازية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن، وسيتم نشر ذلك بكافة وسائل الإعلام.





وأهابت محافظة الإسكندرية بمواطنيها الالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأكدت المحافظة أنها أصدرت تعليماتها للإدارة المركزية للسياحة والمصايف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة المنشآت التي تعتزم الفتح والتشغيل قبل الموعد الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.