المدينة الجامعية في الإسكندرية تستقبل 42 مصابا بكورونا

استقبلت مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة بالإسكندرية ، اليوم الأربعاء، 42 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينهم 8 أطفال.





وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، أن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفى الحميات ومستشفى صدر دمنهور ومستشفى العلمين بمحافظة مطروح.





وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 127 حالة، مشيرا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء.





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واحتفلت المستشفى، الاثنين الماضي، بخروج وتعافي أول 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج داخلها.

ومستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفي العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.