ضبط 2.5 طن فول وعدس حجبها تاجر عن الأسواق في الإسكندرية

، مخزنا غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمنطقة العامرية، وضبطوا داخله 2 طن و650 كجم سلع غذائية، حجبها صاحبه عن البيع لرفع سعرها.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب في الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وبحسب بيان، الأربعاء، وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيام صاحب دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحجب مالكه كميات كبيرة من السلع الغذائية عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.وضبطت مباحث التموين داخل المخزن المشار إليه 2 طن و650 كجم، "فول" و"عدس"، وألقي القبض على مالكه واعترف بارتكابه الواقعة.اقرأ أيضا: