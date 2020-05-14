في 24 ساعة.. وفاة ثاني طبيب بالأقصر بسبب كورونا

أعلنت مستشفى أسوان للعزل الصحي، وفاة أحد أطباء الاقصر بعد صراعه مع الفيروس داخل العناية المركزة بالمستشفى، وتم تسليم جثمانه إلى أسرته بالأقصر لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.





وقدم الدكتور إسماعيل العربي، مدير مستشفي الاقصر الدولى، العزاء فى شهيد الجيش الأبيض بالأقصر، الدكتور كارم محمود، استشاري الباطنة، رئيس قسم الباطنة بالمستشفى؛ إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ووفاته بمستشفى أسوان للعزل الصحي.





وكانت الوفاة فى أقل من 24 ساعة من وفاة الدكتور عبد الناصر حسن، استشاري العلاج الطبيعي، ومدير مستشفي الأقصر العام السابق بفيروس كورونا ليصبح بذلك ثالث شهيد من الجيش الأبيض في الأقصر.





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وكان الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الاقصر العام، مدير مستشفيات المحافظة بمديرية الصحة، نعى الدكتور عبد الناصر حسن، استشاري العلاج الطبيعي، مدير مستشفي الأقصر العام السابق، مؤكدا أن وفاته أثرت بكل العاملين لأنه كان أحد مؤسسي مستشفى الاقصر العام.

وقال إن "عبد الناصر" فى أيامه الأخير تدهورت حالته الصحية لأنه مريض بالفيروس الكبدى الوبائى "سي"، كما أنه مريض بالفشل الكلوى، ويقوم بغسيل للكلى، وأثناء علاجه تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأوضح أنه تم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لذلك فور ظهور نتائج التحاليل الإيجابية، وكان من المفترض نقله إلى مستشفي العزل بإسنا أو اسوان ولكن لتدهور حالته الصحية تم وضعه بعناية العزل الصحي بالمستشفي وتخصيص طبيب وممرضة لمتابعة حالته، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ولكن وافته المنية صباح اليوم، الخميس، ليلفظ أنفاسه الأخير داخل المستشفي التى أسسها بنفسه.



