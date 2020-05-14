رامز جلال ينشر فيديو كوميدي لـ أبو المعاطي زكي.. شاهد









وظهر أبو المعاطي زكي بالفيديو وهو يصرخ عند قيام رامز بوضع في الماء وعلق رامز قائلا "لما أخوك يهزر معاك ويقفل عليك النور وانت في الحمام".





ووقع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





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وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال ، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية..