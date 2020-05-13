أخبار الفن.. خلافات بين صانعي رجالة البيت.. منة عرفة تفضح برنامج رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:







أثار الفنان احمد حسنين الجدل بعد ظهوره اليوم في مسلسل بـ100 وش، ومسلسل البرنس، وفور انتهاء الحلقات قام عدد من الجمهور بنشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا انه شبيه الفنان الراحل عمر الشريف واختلفت الآراء حول هذا الأمر.









اعترف الفنان بيومي فؤاد -بشجاعة نادرة- أحد أبطال مسلسل "رجالة البيت" الذي يقدم فيه شخصية عيد، بخروج العمل على قدر أقل من توقعات الجمهور.









استطاع عدد من الشباب لفت نظر الجمهور إليهم وذلك خلال الأعمال الدرامية المعروضة في موسم رمضان، فالجمهور يركز جيدا على كل من يستطيع أن يقدم دوره ببراعة ليس فى النجوم فقط وإنما أيضا الشباب، فهناك من برعوا فى أداء أدوارهم وحققوا نجاحا كبيرا استدعى ان يشيد بهم الجمهور ومن أبرز هؤلاء الشباب.









عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 20 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.









تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لمنة عرفة خلال حلقتها مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي .









بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بطلب آسر ياسين من نيللي كريم، ان يتزوجا ولكنها رفضت.







