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فن

وجوه لمعت في دراما رمضان.. ليلى زاهر ابنة "الفتوة".. وأحمد داش شقيق "البرنس"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:31 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
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محمد نحلة

استطاع عدد من الشباب لفت نظر الجمهور إليهم وذلك خلال الأعمال الدرامية المعروضة في موسم رمضان، فالجمهور يركز جيدا على كل من يستطيع أن يقدم دوره ببراعة ليس فى النجوم فقط وإنما أيضا الشباب، فهناك من برعوا فى أداء أدوارهم وحققوا نجاحا كبيرا استدعى ان يشيد بهم الجمهور ومن أبرز هؤلاء الشباب.


ليلى أحمد زاهر 


تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر من خلال دورها فى مسلسل الفتوة،  حيث تجسد دور أبنة الفنان ياسر جلال ولفتت إنتباه الجمهور، الذين تنبئوا لها بمستقبل واحد مثل ابيها الفنان أحمد زاهر.


‫ ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد، عايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.


أقرأ أيضا..(روجينا لـ ليلى أحمد زاهر: هتكسري الدنيا في مسلسل الفتوة)


إسلام إبراهيم 


الفنان إسلام إبراهيم أيضا قدم محتوى فكاهي في مسلسل بـ 100 وش خطف به اهتمام الجمهور، وأثبت قدرته على إضحاكهم، ولانه فنان متنوع فأستطاع أيضاأن يحزن مشاهدى المسلسل بمشهد طلب شقيقة سكر التي تجسدها نيللي كريم في العمل،وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي.


مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


أحمد داش 


بشخصية عادل شقيق محمد رمضان الصغير لمع الفنان أحمد داش فى مسلسل البرنس، حتى أن لزماته فى المسلسل مع أحمد زاهر، كان يتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي.


مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وروجينا ونجلاء بدر وتأليف وإخراج محمد سامى. 


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شاب يرث كل أملاك والده ويحرم منه باقى أشقائه وهو الأمر الذى يدفعهم للانتقام منه.


عبد الرحمن القليوبي 


ويشارك الفنان عبدالرحمن القليوبي في موسم رمضان بشخصيتين الأولى هى عبد الله شقيق سعد الذي يجسد شخصيته محمود حافظ بمسلسل الإختيار، والثانية في مسلسل الفتوة في شخصية حنوقة ولقد أبدع عبد الرحمن في أداء الشخصيتين ولفت الأنظار إليه بأدائه وقدراته، وخاصة في مشهد مقتل حنوقة الذي أصبح تريند مواقع التواصل الإجتماعي.


خالد أنور 


وفى مسلسل خيانة عهد لمع اسم الشاب خالد أنور، والذي بكى بسببه الجمهور في الأيام الماضية بعد مقتله،وهو من الفنانين الذي يبرز أسمهعم فى كل عمل يشارك به.


مسلسل "خيانة عهد" يقوم ببطولته يسرا بجانب كل من حلا شيحة، وخالد أنور، وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا. 

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