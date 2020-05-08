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فن

روجينا لـ ليلى أحمد زاهر: هتكسري الدنيا في مسلسل الفتوة

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر " برفقة الفنانة الشابة ليلى احمد زاهر.

و علقت على الصورة قائلة :  ماهي بنتي وحبيبتي ووقعت في غرامها وشطرتها وحبها للتمثيل وإلتزام ماهو ابن الوز عوام وهي ورثت طيبه القلب والحنيه من هدى والشطاره في التمثيل من الزوز احمد زاهر(فتحي) وانا من اهم الفانز بتوعها وان شاء الله يا ليلى السنه دي هتكسري الدنيا في مسلسل (الفتوه) مبروك يا قلبي يا ارق البنات⁦.

الجدير بالذكر ان ليلى تشارك في مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح  ومها نصار وأحمد جمال سعيد.

وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



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