مسلسل بـ100 وش الحلقة 20.. نيللي كريم وآسر ياسين يخططان لعملية جديدة

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بطلب اسر ياسين من نيللي كريم، ان يتزوجا ولكنها رفضت.

واقترحت سكر التي تجسدها نيللي كريم ان تقوم العصابة بسرقة صديق اسر ياسين، والذي خطف منه حبيبته الاولى، ولكن اسر رفض هذا الامر بشده، وبدأوا بالتفكير في عملية جديدة.





أقرأ أيضا..(مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19 .. نيللي كريم تخبر آسر ياسين أنها لا تحبه

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.