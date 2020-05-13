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فن

شبيه عمر الشريف يثير الجدل بعد ظهوره في «بـ 100 وش» والبرنس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:03 م
احمد حسنين
احمد حسنين
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محمد نحلة
أثار الفنان احمد حسنين الجدل بعد ظهوره اليوم في مسلسل ب100 وش، ومسلسل البرنس، وفور انتهاء الحلقات قام عدد من الجمهور بنشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا انه شبيه للفنان الراحل عمر الشريف واختلفت الآراء حول هذا الأمر.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

شبيه عمر الشريف يثير الجدل بعد ظهوره في «بـ 100 وش» والبرنس
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