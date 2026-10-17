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عضو شعبة المواد الغذائية: تثبيت أسعار الوقود قد يخفض أسعار الغذاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو شعبة المواد الغذائية: تثبيت أسعار الوقود قد يخفض أسعار الغذاء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تثبيت أسعار السولار والبنزين قد يسهم في استقرار أسعار بعض السلع الغذائية أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتباط الوقود بتكاليف الإنتاج والنقل.

وقال المنوفي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن تثبيت أسعار الوقود يؤثر على تكلفة السلع، مضيفًا: «عدم زيادة السولار والبنزين هيؤثر طبعًا، وبالتالي ممكن يكون فيه استقرار أو انخفاض في بعض السلع».

وأوضح أن تحديد نسبة الانخفاض أمر يصعب التنبؤ به، لاختلاف تكاليف الإنتاج من سلعة إلى أخرى، مشددًا على ضرورة ارتباط أي زيادة سعرية بارتفاع حقيقي في التكلفة، لتحقيق العدالة في الأسعار.

وأشار المنوفي إلى أن الأسواق تمر بظروف استثنائية نتيجة الحروب والتوترات العالمية، التي تؤثر على تكاليف الشحن والتأمين ومدخلات الإنتاج المستوردة، مؤكدًا أهمية المبادرات الحكومية لطرح السلع بأسعار مخفضة وتحقيق التوازن في الأسواق.

واختتم بالتأكيد على أن السوق سلسلة متكاملة، وأن التعامل مع ارتفاع الأسعار يتطلب مراعاة الظروف الحالية وعدم تحميل طرف واحد المسؤولية.

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