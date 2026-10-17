بابا الفاتيكان يحذر بوتين من كارثة إنسانية في أوليشكي الأوكرانية

أعرب البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان عن قلقه العميق ومخاوفه إزاء أزمة إنسانية حادة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

جاء ذلك مكالمة جمعت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الفاتيكان في بيان له ؛ أن البابا ليو سلط الضوء خلال المكالمة على المحنة التي تعيشها مدينة أوليشكي في منطقة خيرسون، داعياً إلى وقف إطلاق النار للسماح بإيصال الغذاء والأدوية، وتأمين إجلاء المدنيين.

ومن جانبه، أشار بيان صادر عن الجانب الروسي إلى أن الرئيس بوتين تمنى للبابا "شفاءً عاجلاً"، وشكره على "استعداده للمساهمة" في تسوية النزاع.

وقد تصاعدت المخاوف بشأن صحة البابا، البالغ من العمر 71 عاماً، بشكل ملحوظ بعد أن كشف الفاتيكان عن خضوعه لجراحة يوم الثلاثاء، أُزيل خلالها ورم خبيث وجزء من رئته اليمنى.

وقد أحدث تشخيص إصابته بسرطان الرئة صدمة في الفاتيكان والعالم الكاثوليكي؛ حيث أبدى كبار الكاردينالات المقربون منه دهشتهم، متسائلين عما إذا كان هذا الوضع سيؤدي إلى تغيير وتيرة عمله المكثفة والمعهودة.

ومؤخرا ؛ أفاد الفاتيكان بتحسن حالة البابا، حيث نشر يوم الجمعة صوراً له وهو يرتدي ملابس طقسية باللونين الأخضر والأبيض أثناء إقامته قداساً خاصاً في مستشفى "جيميلي" بروما، حيث يتلقى الرعاية الطبية.

وكان الفاتيكان قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء كافة ارتباطات البابا ليو حتى 20 أكتوبر، لمنحه الوقت الكافي للتعافي.