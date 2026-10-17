نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة: وحشتني يا حبيبي

استعاد نجل الفنان الراحل سليمان عيد ذكريات والده، تزامنًا مع ذكرى ميلاده، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة له، عبّر خلالها عن اشتياقه الكبير إليه وافتقاده لوجوده وصوته وضحكته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

نجل سليمان عيد يوجه رسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده

ونشر نجل الفنان الراحل سليمان عيد فيديو قديم لعيد ميلاد والده الراحل وكتب له رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّر فيها عن حزنه واشتياقه لوالده، مؤكدًا أن غيابه ترك فراغًا كبيرًا في حياته، وأنه يفتقد وجوده في مختلف اللحظات السعيدة.

وكتب نجل سليمان عيد في رسالته: «عيد ميلاد أبويا حبيبي.. وحشتني أوي يا حبيبي، وحشني وجودك وصوتك وضحكتك، وحشني إنك تكون موجود في كل لحظة حلوة».

وأضاف: «كل سنة وإنت في مكان أحسن يا حبيبي، لحد ما يجمعني بيك لقاء مفيهوش فراق»، مختتمًا رسالته بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله عيد ميلاده في الجنة أجمل.

ذكرى سليمان عيد حاضرة في قلوب محبيه

ولا تزال ذكرى الفنان سليمان عيد حاضرة لدى جمهوره ومحبيه، لما تركه من بصمة مميزة في عالم الكوميديا، من خلال أعماله الفنية المتنوعة التي نجح بها في رسم البسمة على وجوه المشاهدين.

وتميز الراحل بخفة ظله وأدائه الكوميدي الذي جعله واحدًا من الوجوه المألوفة والمحبوبة لدى الجمهور المصري، لتظل أعماله الفنية شاهدة على مشواره، رغم رحيله.