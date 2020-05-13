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فن

حذاء أمينة خليل وملابس بسمة.. منة عرفة تكشف فبركة رامز مجنون رسمي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:21 م
منة عرفة
منة عرفة
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منار نور
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لمنة عرفة خلال حلقتها مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي .

وظهر في الصورة حذاء أمينة خلال الذي ارتدته في حلقتها مع رامز مجنون رسمي ، وملابس بسمة أحمد التي أطلت عليها في الحلقة الخاصة بها. 

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما بسبب فبركة وكذب برنامج المقالب رامز مجنون رسمي. 

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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صورة توضح فبركة حلقة منة عرفة مع رامز مجنون رسمي

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