ديناصورات مش كابوريا.. لحظة إصابة رامز جلال أمام ضحيته ..شاهد

أصيب الفنان رامز جلال في يده أثناء تنفيذ المقلب في ضحيته، الليلة، الفنانة بسمة؛ عندما حاول استفزازها بوضع الكابوريا في حوض المياه، مرددا «واضح الحلقة دي معركة، ودي ديناصورات مش كابوريا».





واستمر رامز جلال، في مضايقات ضحيته بسمة، قائلا «بسمة بعد ما اتقلبت بقت شبه بشرى روحي قدمي في مهرجان الجونة».





ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.