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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 14-5-2020

الخميس 14/مايو/2020 - 09:04 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية والعربية
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أحمد علام

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، وفقا لآخر تحديثات سعر الدولار اليوم الخميس الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري


، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار اليوم الأعلى والأقل

 

 قدم البنك العربي الأفريقي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة 15.70 جنيه، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه، وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.

 

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وفيما يلي سعر الدولار اليوم في مصر، في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث:

 

سجل سعر الدولار اليوم في مصر الخميس مقابل الجنيه للشراء ليسجل 15.69 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار اليوم 15.81 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

 

 وبحسب موقع "دولار لايف" المتخصص في سعر الدولار اليوم جاءت الورقة الخضراء في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم في بنك عودة / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة العربية المصرفية saib سجل / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران للتنمية/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس"/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر/ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري/ 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

 

  

وجاءت أسعار العملات الاجنبية اليوم في البنك المركزي كالتالي:

 

 سجل سعر اليورو 17.02 جنيه للشراء و 17.16 جنيه للبيع مسجلا، بارتفاع قرشين للشراء فقط.

 

سجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.28 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

 

وسجل الفرنك السويسرى 16.17 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

   

أما أسعار العملات الآسيوية اليوم في البنك المركزي فكانت كالتالى:

 

سجل الـ 100 الين اليابانى 14.66 جنيه للشراء و14.77 جنيه للبيع.

 

واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و2.23 جنيه للبيع.

 

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