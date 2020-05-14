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اقتصاد

بفارق 3 جنيهات.. ارتفاع الذهب في مصر اليوم الخميس 14-5-2020

الخميس 14/مايو/2020 - 08:22 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2020، ارتفاعا حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 749 جنيهًا بعد أن كان سجل 746 جنيهًا .

 

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


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سعر الذهب في مصر 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 854 و856 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 783 و785 جنيها

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  من 747 إلى 249 جنيها

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 640 إلى 642 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

 

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 498 إلى 499 جنيها

 

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 5,976 جنيه، ويزن 8 جرامات

 

وسجل السعر الذهب نحو 26.551 دولار للأوقية

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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