استعدادات التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في التوجيه الوزاري رقم ٢١ لعام ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ١٢ - ٥- ٢٠٢٠ صرف ٣ حصص دقيق للمخابز مقدما أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ مايو الجاري قبل منح المطاحن قطاع عام وقطاع خاص أجازة أيام ٢٣ و٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٠ مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير خلال الإجازة. ٣ حصص دقيق للمخابز مقدما أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ مايو الجاري قبل









وتقوم مديريات التموين بكاقة المحافظات بإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " بحد أقصى 16 مايو الجاري بالبيانات الخاصة بالمخابز المتقدمة للحصول على أجازة خلال أيام 23 ، 24 ، 25 مايو لعدم شحن كميات الدقيق لهذة المخابز خلال هذة الفترة.





وتقوم شركة التطبيقات الذكية سمارت بتحديد كميات الدقيق المخصصة المخابز أيام ٢٣ و٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٠ مقدما طبقا بمتوسط المبيعات الموجودة وفقا لآخر يوم عمل للمخابز وتقوم المطاحن بصرف كميات الدقيق المخصصة لأيام ٢٣ و٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٠ مقدما طبقا للكميات المشحونة لها على نظام شركة التطبيقات الذكية سمارت أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ مايو ٢٠٢٠.





ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وأكدت وزارة التموين استئناف العمل يوم 26 مايو عقب إجازة عيد الفطر المبارك .