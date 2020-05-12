لتدبير احتياجاتها من السلع.. وزير التموين يوجه بالتنسيق مع المديريات والمحافظين بشأن القرى المعزولة

وزير التموين التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالتنسيق بين المديريات والمحافظات وشركات الجملة بشأن القرى المعزولة بسبب فيروس كورونا لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتياجات هذه القرى من السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي تحت إشراف ومتابعة من الوزارة والمحافظات. وجهالدكتور علي المصيلحي بالتنسيق بين المديريات والمحافظات وشركات الجملة بشأن القرى المعزولة بسببلاتخاذ التدابير اللازمة لاحتياجات هذه القرى من السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي تحت إشراف ومتابعة من الوزارة والمحافظات.





وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التموين تضخ كميات كبيرة من السلع في القرى المعزولة من خلال المنافذ والسيارات المتنقلة باستمرار لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وأنه يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية التموين وشركة الجملة بالمحافظة. وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسمالداخلية أن التموين تضخ كميات كبيرة من السلع في القرى المعزولة من خلال المنافذ والسيارات المتنقلة باستمرار لتأمين احتياجات المواطنين منوأنه يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية التموين وشركة الجملة بالمحافظة.





احتياجات المواطنين . وأضاف كمال أنه يتم التأكد من انتظام مد المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي بالاحتياجات المطلوبة وتحت متابعة من الوزارة والمحافظة بشكل مكثف ودوري خاصة خلال فترة العزل لتفادي نقص أي سلعة من





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التموين والتجارة الداخلية ، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلًا من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر. كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلًا من إنتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.





سلع نقاط الخبز طوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة. يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرفطوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.



