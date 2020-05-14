لتقوية المناعة.. هاني الناظر يحدد الأوقات الصحية للتعرض لشمس الصيف

نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بالتعرض المستمر للشمس للحصول على فيتامين د الذي يقوي المناعة .





وكتب الدكتور هاني الناظر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : " يا أهلا بشمس الصيف وأشعتها الفوق بنفسجية بعد غياب شهور شتاء صعب ومؤلم … ولكن السؤال متي نستمتع بها ونحصل علي ڤيتامين د الذي يقوي المناعة ومتي نتجنبها ؟.





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وتابع الناظر: " يمكن ان نستمتع بها مرتين يوميا الأولي صباحًا من بعد الشروق وحتي التاسعة والمرة الثانية عصرًا بعد الساعة الثالثة وحتي الغروب" .





واستكمل هاني الناظر :" نتجنبها فترة الظهيرة الساعة ١٢ وساعتين قبلها وساعتين بعدها حتي لا تحترق بشرتنا … استمتعوا بشمس الصيف وارفعوا المناعة وحاربوا فيروس كورونا".



