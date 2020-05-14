أمطار رعدية وعاصفة ترابية شديدة تضرب قنا .. فيديو

تشهد محافظة قنا، بمختلف مراكزها، عاصفة ترابية شديدة يصاحبها سقوط أمطار ورعد وبرق، بشكل مفاجىء بعد حالة هدوء كانت تسود البلاد منذ بداية اليوم.

تسببت العاصفة الترابية في حجب الرؤية تمامًا في معظم الطرق، ما دفع إلي توقف حركة السيارات بشكل كامل علي معظم الطرق.

كما انقطع التيار الكهربائي عن الكثير من القرى، فيما تم قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي من قبل المسئولين تحسبًا لأي مخاطر محتملة.

تسود حالة من الهلع والخوف بين الكثير من المواطنين، نظرًا لأصوات الرعد المرعبة، مع أضواء البرق.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت منذ أيام عن احتمالية تعرض البلاد لموجة من الطقس السييء.

اقرأ أيضًا..

عادات وانقطعت.. كيف قضى كورونا على السهرات الرمضانية في دواوين العائلات؟

نائب محافظ قنا يبحث 70 شكوى من المواطنين في اللقاء اليومي.. صور