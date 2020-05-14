التنمية المحلية: عدم ارتداء عمال النظافة الكمامات يعرضهم للمساءلة.. صور

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، انه يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية عمال النظافة من الامراض والأوبئة ، موضحا ان هناك تنبيها مستمرا من خلال هيئات النظافة على ارتداء الكمامة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان عدم اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات يعرضهم للمساءلة القانونية.
وعن الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لعمال النظافة وجامعي القمامة، يعملون دون اتخاذهم الإجراءات الاحترازية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، علق قائلا:" الصور قديمة لعملية اصطفاف معدات ولكن يتم الان ومنذ اعلان الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتم الاهتمام وحماية جميع العاملين بالنظافة .