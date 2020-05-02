10 خطوات للتخلص من المخلفات في ظل فيروس كورونا





وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن الخطوات المتبعة من قبل المحافظات للتعامل مع المخلفات في ظل وجود فيروس كورونا.





-التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات مع اتباع الإجراءات الوقائية الحذرة.





- ارتداء جميع العاملين في منظومة جمع ونقل المخلفات لمعدات وقائية لا تسمح بالنفاذية (سميكة) مع ضرورة التزام العاملين بالغسيل الدائم والجيد للأيدي بالماء والصابون وارتداء كمامات الوقاية الشخصية وعدم السماح بخلعها أثناء العمل نهائيا.





-إجراءات عمليات التطهير بصفة دورية طوال اليوم وذلك لجميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرى، ويتم تطهير الأدوات والمعدات الخفيفة المستخدمة قبل البدء في استخدامها عن طريق الكلور بتركيز (10:1) أو الكحول الإيثيلي بتركيز 70%.





-عدم تداول الأدوات الشخصية للأفراد بين بعضهم بعضا، مع عدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيًا.





-عدم النبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، وعدم الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.







-عدم التدخين نهائيًا بمواقع التخلص النهائي في غير الأماكن المسموح بها.





-الحفاظ على مسافة شخصية بين كل المتعاملين بالمنظومة على ألا تقل عن واحد متر.





-منع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولا بأول.





-منع خروج المخلفات الناتجة من جميع الاستخدامات من المدينة أو القرية (بشرية أو حيوانية) إنشاء حفرة تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم استخدام الجير الحي في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات وأن تكون أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، مع مراعاة أن يكون اختيار موقع الحفرة أن يكون عكس اتجاه الريح.





-وضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض التي يمكن أن تعبث بالمخلفات منعا لانتشار العدوى، ومنع خروج أي من العاملين بالمنظومة أو المعدات المستخدمة في أي مرحلة من مراحل المنظومة (جمع – نقل – تخلص) خارج كردون العزل.

تتخذ وزارة التنمية المحلية عدة خطوات للحفاظ على صحة العاملين بمنظومة النظافة بمحافظات مصر في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.