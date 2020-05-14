من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها

نشرت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، فيديو ب برنامج رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة بوسي . برنامج رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة بوسي .





وتألقت أروى فى بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون البينك أو البطيخي بأكمام وتميز التصميم بحزام حول منطقة الخصر وزراير علي الصدر.





وانتعلت أروى حذاء بسيطا باللون الأسود بكعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.





وكتبت اروي في تعليق علي صورتها " حلقه النهارده مع حبيبه قلبي بوسي.. من برنامج رامز مجنون رسمي"





وكان تعليق رامز علي إطلالاتها أثناء الحلقة "رايحة فرح بنت اختها".