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أخبار البلد

وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل

الخميس 14/مايو/2020 - 10:13 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
عقد اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٠ سفيرا من سفراء عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية منها بلجيكا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا وسويسرا و اليونان والمكسيك و اليابان وشيلي وسنغافورة والأرجنتين و المجر و ليتوانيا والدومينيكان.

حضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بوزارة السياحة و الآثار، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي و العاملين به لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية عنه من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد و كذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من تداعيات الفيروس في المنشات السياحية و الفندقية و المتاحف و المواقع الأثرية. 
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وقد حرص الوزير خلال الاجتماع  علي إطلاع السفراء علي ضوابط و اشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإعادة تشغيل الفنادق في المدن السياحية و استقبالها للزائرين بعد عودة السياحة بصفة منتظمة.

كما تم مناقشة عمل ترتيبات ثنائية او ثلاثية بين مصر و عدد من الدول لتنظيم رحلات سياحية لشرم الشيخ و الغردقة، لحين عودة السياحة بصفة منتظمة  وذلك فقا لضوابط و ترتيبات متفق عليها تشمل بطبيعة الحال إجراءات السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء و إجراءات صحية اخري للوصول و السفر  والإقامة بين الجانبين.

وقد أشاد السفراء بالتسهيلات التي قدمتها مصر في عملية عودة السياح العالقين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر  الماضية كما أشاد السفير الياباني باستمرار الأعمال في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام ٢٠٢١.
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
وزير السياحة و الآثار يجتمع بـ ٢٠ سفيرا عبر الفيديو كونفرانس ..إعرف التفاصيل
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