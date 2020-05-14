شجرة تتسبب في غلق شارع بمنطقة عمر أفندى بقنا.. تفاصيل

أغلقت أجهزة الأمن بقنا، شارع رئيسي بمنطقة عمر أفندى بمدينة قنا، بعد سقوط شحرة وسط الطريق فوق إحدى السيارات، نتيجة العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

و وضعت أجهزة الأمن صدادات حديدية، لمنع مرور السيارات حرصًا علي سلامة المواطنين من سقوط أشجار أخرى.

فيما بدأ مجلس مدينة قنا، رفع الشجرة من وسط الطريق، لإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى بالشارع.

من جانبه أعلن محافظ قنا، عن إعلان رفع درجة الاستعداد، بكافة القطاعات ومراكز المحافظة المختلفة، لمواجهة أى تطورات.





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