ضبط 36 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





اسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية لحيازته 36,400 طن "صلصة – شعرية – زيت طعام" معبأة داخل براميل وشكائر وجراكن مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



