ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم فى أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها فى مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور.
رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور.
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وأثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 مارس الماضى القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة تيك توك شهيرة تدعى حنين حسام بمنطقة الساحل بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات جنسية عبر تطبيق على الإنترنت، وتلتها بأيام سما المصري بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير اللائقة والإيحاءات الجنسية.