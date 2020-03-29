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حوادث

ضبط "اليوتيوبر" مودة الأدهم وصديقتها لاتهامهما بخرق حظر التجوال

الأحد 29/مارس/2020 - 10:22 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
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كتب محمد صبرى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على الـ " يوتيوبر "  مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الاول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام ، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار .

كما تبين قيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وأثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط المتهمة وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضرا وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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