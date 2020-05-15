ضبط 9200 عبوة وقطعة كحول وجوانتي قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





واسفرت جهود الحملات، عن ضبط المدير السئول مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك؛ لحجب المذكور 9200 عبوة وقطعة "كحول مطهر - جوانتى" عن التداول؛ بقصد رفع أسعارها .





ويألي ذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع.



