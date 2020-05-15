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بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
لفتت  الفنانة دينا الشربينيالأنظار من خلال ظهورها فى مسلسل لعبة النسيان، بمجموعة من الحقائب من الماركات العالمية التى منحتها  إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وتداول بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى: "فيسبوك"، مجموعة من الصور للفنانة دينا الشربيني خلال ظهورها فى " مسلسل لعبة النسيان " متداولين أسعار الحقائب التى ظهرت بها فى بعض الحلقات، وهو ما دفع البعض يعلق: "ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة".

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير مجموعة من الصور لأسعار حقائب الفنانة دينا الشربينى.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان  حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة
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