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فن

إدوارد بصحبة مروة الأزلى في كواليس البرنس.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:04 ص
ادوارد ومروة
ادوارد ومروة
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محمد بدران

نشرت الفنانة مروة الازلى، صورة من كواليس مسلسلها الجديد البرنس، الذى أذيعت حلقاته اليوم على قناة DMC.

وظهرت مروة الازلى بصحبة النجم ادوارد وعلقت قائلة "لوزه وعبد محسن من كواليس تصوير مسلسل #البرنس"


من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

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