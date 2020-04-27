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فن

لوزة وعبد المحسن.. مروة الازلى بصحبهة ادوارد في كواليس البرنس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:52 ص
مروة الازلى. ادوارد
مروة الازلى. ادوارد
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محمد بدران

نشرت الفنانة مروة الازلى، صورة من كواليس مسلسلها الجديد البرنس، الذى أذيعت ثالت حلقاته اليوم على قناة DMC.


وظهرت مروة الازلى بصحبة النجم ادوارد وعلقت قائلة "الحب الحب ❤️ الشوق الشوق 🔥لوزه و عبد المحسن من كواليس مسلسل #البرنس للنجم #محمد_رمضان والنجوم #نور_اللبنانيه #نجلاء_بدر #احمد_زاهر #روچينا #ادوارد #رحاب_الجمل #محمد_علاء #ريم_سامي #محمد_مهران #داش #عبد_العزيز_مخيون #سلوي_عثمان #صفاء_الطوخي #أنعام_الجريتلي
اخراج النجم #محمد_سامي #mbc1


من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 



مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.


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