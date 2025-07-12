تايوان تنشر صواريخ "هيمارس" الأمريكية في تدريبات بالذخيرة الحية

نشر الجيش التايواني، اليوم السبت، أحد أحدث أسلحته الهجومية وأكثرها دقة، وذلك قبل تدريبات بالذخيرة الحية، تهدف إلى إظهار تصميم الجزيرة على مقاومة أي غزو صيني، و ذلك بحسب "العربية".

و في اليوم الرابع من تدريبات سنوية تمتد 10 أيام، شوهدت شاحنتان مدرعتان مزودتان بأنظمة "هيمارس" المتطورة وهما تناوران حول مدينة تايتشونغ بالقرب من الساحل الأوسط لتايوان، حيث من المتوقع إجراء الجزء الخاص بالذخيرة الحية من التدريبات الأسبوع المقبل.

وقال الكولونيل تشين ليان جيا، المتحدث العسكري، إنه في زمن الحرب سيكون من الضروري إخفاء نظام "هيمارس" عن الاستطلاع الجوي للعدو أو الأقمار الصناعية، و"حتى عن عملاء العدو خلف خطوطنا" حتى يتم إعطاء الأمر بإطلاق النار.

وبحسب ما افاد به مسؤولون فأن التدريبات تهدف إلى أن تظهر للصين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان، وقالوا إن تايوان مصممة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أو غزو صيني.

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي على أنها تابعة لها، وكثفت ضغوطها العسكرية حول الجزيرة على مدى السنوات الـخمس الماضية، ونظمت سلسلة من المناورات الحربية المكثفة ودوريات يومية للقوات البحرية والجوية حول الجزيرة.

وترفض تايوان مطالبات الصين بالسيادة عليها، ويقول الرئيس التايواني لاي تشينغ ته إن شعب الجزيرة هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله.