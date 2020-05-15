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رياضة

الزمالك يتخذ خطوات رسمية بشأن قضية نادي القرن.. وسر اختيار الوقت الحالي.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:25 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الخطوات المقبلة للنادي من أجل التقدم بشكوى رسمية للمحكمة الدولية الرياضية بشأن قضية نادي القرن.

وأكد هاني زادة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 1" أن الزمالك شكل لجنة مكونة من أحمد مرتضى عضو المجلس وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف عضو المجلس.

وأضاف هاني زادة أن تلك اللجنة ستستشير آراء معظم الخبراء القانونيين وستتواصل مع الاتحاد الأفريقي "الكاف" للحصول على اللوائح الخاصة بـمعايير اختيار نادي القرن، مشددا على أن اللجنة ستعد تقريرا وافيا بشأن الأزمة ورفعه لمرتضى منصور رئيس النادي. 


وتابع أن الزمالك لن يتقدم بشكوى رسمية لـ المحكمة الدولية الرياضية إلا عقب التأكد من سلامة موقفه بنسبة 90 % خاصة أن النادي حصل على بعض المستندات التي تدعم موقفه خلال الفترة الماضية. 

وأكمل أن الزمالك حرص على إثارة القضية في الوقت الحالي بسبب ثقته في مسؤولي الاتحاد الإفريقي بخلاف الفترة السابقة وقت تولي عيسى حياتو رئاسة الاتحاد.
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