شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

شطة

وتابعأن الزمالك منذ سنوات عديدة يثير تلك القضية كل فترة، متمنيا أن تنتهى تلك القضية قريبا، مشددا أن لائحة الاتحاد الأفريقي توجد نسخة منها عند الاتحاد الدولي وسيحسم الأمر سريعا.