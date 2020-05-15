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رياضة

شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:22 ص
عبد المنعم شطة المدير
عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي
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ياسمين تيسير
طالب عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الزمالك بضرورة التقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية من أجل حسم ملف نادي القرن.
 
وأضاف شطة في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن مسؤولي الزمالك لا يكفون عن التصريحات والهجوم عبر وسائل الإعلام على الكاف ويطالبون بحقهم في الحصول على لقب نادي القرن، مشددا أن القرار الأنسب هو التقدم بشكوى لحسم الأمر بشكل نهائي.

وتابع شطة أن الزمالك منذ سنوات عديدة يثير تلك القضية كل فترة، متمنيا أن تنتهى تلك القضية قريبا، مشددا أن لائحة الاتحاد الأفريقي توجد نسخة منها عند الاتحاد الدولي وسيحسم الأمر سريعا.


وأكمل أن لقب نادي القرن يخضع لمعايير محددة تم وضعها قبل تتويج الأهلي باللقب بـ 6 سنوات، مشددا أن اللقب يمنح لـلنادي الأكثر في عدد النقاط وليس البطولات.

وتابع أن المنافسة على اللقب كانت بين الأهلي والزمالك والفارق كان 3 أو 4 نقاط فقط.
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