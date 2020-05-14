فى بيان رسمي.. مجلس الزمالك يكشف حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة.





وأصدر الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي قائلا: "يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لا أساس له من الصحة وأنها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصة".