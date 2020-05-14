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رياضة

فى بيان رسمي.. مجلس الزمالك يكشف حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي

الخميس 14/مايو/2020 - 09:20 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي قائلا: "يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لا أساس له من الصحة وأنها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصة".

وأضاف: "ويؤكد نادي الزمالك أن كل ما تردد هى شائعات سخيفة هدفها كعادة المتربصين بإثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصة أن المجلس بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف بجوار أبناء النادي وموظفيه".

وتابع: "ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور وفاة إحدى موظفات النادي السابقين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان".
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