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رياضة

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

الخميس 14/مايو/2020 - 02:17 م
كاف
كاف
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يسرى غازى
كشف عبدالمنعم حسين الشهير "بشطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة لجوء الكاف إلى إنهاء مباريات نصف النهائى ونهائى دورى أبطال إفريقيا بنظام الدورة المجمعة.

كان مسؤولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمباراة النهائية إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا فى القارة السمراء.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: من الوارد لجوء الكاف إلى إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة فى حال استكمال المسابقة القارية خلال الفترة القادمة.

لفت إلى أن لجوء الكاف إلى إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة، يأتي حفاظا على الحالة الصحية للاعبين المشاركين فى البطولة من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أشار إلى أن إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة يتوقف على ورود رد نهائى من اتحاد الكرة المصرى ونظيره المغربي بشأن استئناف بطولة الدورى المحلي فى كلا الدولتين كل يتسنى لمسؤولى الكاف اتخاذ القرار الأخير بذلك الشأن.

يذكر أن النادى الأهلي سوف يلتقى نظيره الوداد البيضاوي، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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