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رياضة

عمرو السولية: أفريقيا حلم الأهلي هذا الموسم.. والخطيب أفضل رئيس ناد في مصر ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 04:03 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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حسام الحارتي

أكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حلم اللاعبين حاليا من أجل إسعاد الجماهير.


وأضاف عمرو السولية، في لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"،  أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يستطيع تحقيق التفاهم بين الجميع؛ من أجل تنسيق الفريق، متابعا "هناك تفاهم كبير بين سيد عبد الحفيظ واللاعبين".


وتابع "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يحرص على متابعة اللاعبين، وهو أفضل رئيس نادٍ داخل مصر".


ومن جهة أخرى، أشاد عمرو السولية بمروان محسن لاعب الفريق، قائلًا "من أفضل المهاجمين داخل مصر، والسوشيال ميديا سبب تراجع مستواه".


وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.


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