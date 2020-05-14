مستشار اللوائح الرياضية يكشف لـ صدى البلد مصير سعد سمير في الأهلي









كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.









قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. لوائح القيد تنص على أنه لا يجوز اعتبار اللاعب حرا إلا فى حالتين؛ الأولى تتمثل فى عدم تقاضيه راتب لمدة شهرين او اكثر متواصلة، والثانية تتضمن عدم خوض اللاعب أكثر من ١٠% من إجمالي مباريات الدورى ليقوم بفسخ عقده.









ولفت إلى إن سعد سمير وفقا للوائح القيد المعمول بها داخل الجبلاية ما زال لاعبا فى النادى الأهلي وليس حرا على الإطلاق.









يذكر ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قام باستبعاد اللاعب من القائمة المحلية بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، والتي كانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس، ولكنه حفظ مكانه في القائمة بعقده الرسمي الموقع مع النادي.









وفي شهر يناير الماضي ارتكب سيد عبد الحفيظ خطأ ثانيا بعدما سجل محمود عبد المنعم كهربا في القائمة على حساب سعد سمير دون أن يعلم أي شخص هذه المعلومة، وحاول مدير الكرة تدارك الأمر بعد أن اكتشفه بنفسه بعد فترة لأنه لم يكن يعلم عواقب ما فعله.









وخلال الأيام الماضية وبالتحديد يوم الاثنين الماضي، وفي سرية تامة حاول سيد عبد الحفيظ إقناع مسئولي اتحاد الكرة بحل الأزمة وتفعيل عقد اللاعب من جديد، ولكن كل ما طلبه كان مخالفا للوائح والقوانين، وتم رفض طلبه بل وتلقى الأهلي إخطارا رسميا من الجبلاية يفيد بأن اللاعب أصبح حرا، ولا يجوز معاملته كلاعب في النادي الأهلي إلا بعد قيده من جديد في بداية الموسم المقبل عند فتح باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن سعد سمير مازال على قوة النادى الاهلى وليس لاعبا حرا وفقا للوائح المعمول بها فى القيد.