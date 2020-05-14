AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستشار اللوائح الرياضية يكشف لـ صدى البلد مصير سعد سمير في الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:42 م
سعد سمير
سعد سمير
Advertisements
يسرى غازى
أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن سعد سمير مازال على قوة النادى الاهلى وليس لاعبا حرا وفقا للوائح المعمول بها فى القيد.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. لوائح القيد تنص على أنه لا يجوز اعتبار اللاعب حرا إلا فى حالتين؛ الأولى تتمثل فى عدم تقاضيه راتب لمدة شهرين او اكثر متواصلة، والثانية تتضمن عدم خوض اللاعب أكثر من ١٠% من إجمالي مباريات الدورى ليقوم بفسخ عقده.


ولفت إلى إن سعد سمير وفقا للوائح القيد المعمول بها داخل الجبلاية ما زال لاعبا فى النادى الأهلي وليس حرا على الإطلاق.


يذكر ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قام باستبعاد اللاعب من القائمة المحلية بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، والتي كانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس، ولكنه حفظ مكانه في القائمة بعقده الرسمي الموقع مع النادي.


وفي شهر يناير الماضي ارتكب سيد عبد الحفيظ خطأ ثانيا بعدما سجل محمود عبد المنعم كهربا في القائمة على حساب سعد سمير دون أن يعلم أي شخص هذه المعلومة، وحاول مدير الكرة تدارك الأمر بعد أن اكتشفه بنفسه بعد فترة لأنه لم يكن يعلم عواقب ما فعله.


وخلال الأيام الماضية وبالتحديد يوم الاثنين الماضي، وفي سرية تامة حاول سيد عبد الحفيظ إقناع مسئولي اتحاد الكرة بحل الأزمة وتفعيل عقد اللاعب من جديد، ولكن كل ما طلبه كان مخالفا للوائح والقوانين، وتم رفض طلبه بل وتلقى الأهلي إخطارا رسميا من الجبلاية يفيد بأن اللاعب أصبح حرا، ولا يجوز معاملته كلاعب في النادي الأهلي إلا بعد قيده من جديد في بداية الموسم المقبل عند فتح باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

مفاجأة في أزمة سعد سمير والأهلي

عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين.. ولا توجد أزمة في تعاقده مع النادي

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. العمر الحقيقى لـ ليلى حمادة وأحدث ظهور لها

أجسام مضادة.. دراسة علمية تكشف أسباب ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. أمين الفتوى يجيب

عيادات أكثر والحجز بالكول سنتر.. الحكومة تعلن خطة تقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة كورونا

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

هل أخرج زكاة الفطر نقودا أم سلعا.. الأزهر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض