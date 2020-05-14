خالد الغندور: أقسم بالله سيتم إلغاء الدوري.. وشكوك حول إقامة الموسم الجديد ..فيديو

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رؤيته في عودة الدوري، وخطوات اتحاد الكرة لإلغائه وعدم استكماله.





وأكد "الغندور"، في تصريحات متلفزة على فضائية "الزمالك"، أن الزمالك سيظل يحافظ على حقوقه، ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن.





وأضاف "الغندور"، أن تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بطولة الدوري تؤكد أن البطولة لن تستكمل.





وقال الغندور "والله العظيم ما فيه دوري السنة دى، ويارب يبقي فيه دوري الموسم الجاي".





وأشار الغندور إلى أن وزير الشباب والرياضة، أكد أن كل نادٍ سيتحمل مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية"، ملمحا "مفيش نادي هيقدر يتحمل تكاليف هذه الإجراءات".